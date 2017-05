Modelo do que pode vir a ser implantado no parque infantil da praça Dogelo Goss / Foto: Divulgação Internet

O Ministério Público de Concórdia enviou ofício ao prefeito Rogério Pacheco no fim do mês passado solicitando informações sobre a segurança dos brinquedos do parquinho da praça Dogelo Goss. Depois do pedido do promotor, a prefeitura anunciou na última sexta-feira que a equipe técnica da Secretaria de Urbanismo e Obras vai trabalhar em um projeto de revitalização do parque.

O promotor solicita informações se há um laudo assinado por engenheiro que ateste a segurança dos brinquedos e se as exigências da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) são respeitadas. O documento emitido pelo Ministério Público também pede o que a Prefeitura de Concórdia está fazendo, caso seja constada alguma irregularidade, para a interdição ou remoção dos brinquedos. A Promotoria de Justiça também quer saber o que o Município irá fazer para que as crianças não percam esse espaço de lazer.

Na última sexta-feira, cinco de maio, a Administração Municipal informou que a equipe técnica da Secretaria de Urbanismo e Obras já trabalha no projeto de revitalização do parque infantil, instalado na praça Dogello Goss. Segundo informações enviadas pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura, “a nova proposta pretende diversificar as brincadeiras, explorando a diversidade das cores, formas, sons e texturas”.

A prefeitura informa que no início de fevereiro foi realizado um levantamento de todos os problemas que o espaço apresenta, como brinquedos danificados, piso, drenagem, entre outros. As obras de melhorias serão licitadas assim que o projeto de revitalização for finalizado. O secretário de Urbanismo e Obras, Wagner Simioni, admite que os problemas não são evidentes apenas nos brinquedos. “O maior risco acaba sendo o piso, que não atende as normas seguras de impacto. Temos problemas também de drenagem e de declive. A cada chuva forte, a areia acaba escorrendo fora do parque", analisa.