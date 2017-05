Aliança transmite estreia da ACF na Copa do Brasil

A Rádio Aliança transmite a partida entre Associação Concordiense de Futsal e Mafra pelo jogo de ida da Copa do Brasil de Futsal. O duelo será em Mafra, no norte do estado, na noite deste domingo, dia sete, a partir das 19h. a Jornada Esportiva da Aliança inicia às 18h55. Narração de André Krüger e Plantão de Estúdio de Jocimar Soares.