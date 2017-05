Duelo será contra o Mafra, no Norte do Estado.

Neste domingo (07) a ACF fará sua estreia na Copa do Brasil de Futsal enfrentando a equipe de Mafra às 19h no Ginásio Wilson Buch. Esta será a primeira edição da competição nacional e contará com 24 equipes de 21 estados do Brasil, com as primeiras rodadas sendo regionais, e as demais em grupos até chegar a fase final da competição no mês de agosto.

A ACF utilizou esta primeira semana de maio para intensificar os treinos para a estreia na competição nacional, o técnico Morruga pode trabalhar com todos os atletas que já vinham atuando na LNF e no Catarinense em diversos treinos táticos e finalizará a preparação na tarde deste sábado (06) no ginásio Tancredão, em Concórdia.

A equipe viaja no domingo pela manhã, e após a chegada já inicia a preparação para a partida da noite, Morrruga não poderá contar com o ala Felipinho, que está em fase final de preparação física e deve retornar aos treinos táticos na próxima semana para auxiliar a equipe nos confrontos do Catarinense, Copa do Brasil e LNF no restante da temporada.

A partida terá transmissão de duas emissoras de rádio de Concórdia, a Rádio Aliança com André Kruger e a Rádio UNC FM com narração de Alison Martins e reportagens de quadra de José Roberto Rodrigues.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF).