Após colisão em caminhão motociclista foge do local

Na tarde deste sábado, dia seis, por volta das 17h30, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionadoo para atender a uma colisão entre caminhão e motocicleta, que ocorreu no bairro da Gruta. O que chamou a atenção é que, quando bombeiros e Polícia Militar chegaram ao local, não encontraram mais a motocicleta e nem o condutor.

Segundo relatou o motorista do caminhão, que trafegava pela rua Nossa Senhora de Lurdes no Bairro da Gruta, o motociclista teria se perdido na curva e colidido frontalmente com o caminhão.

Houve danos no caminhão e na moto. Partes da motocicleta ficaram no local.

(Com informações do repórter André Krüger).