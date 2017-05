A semana começa com um assunto que pode ser polêmico na Câmara de Vereadores de Concórdia. Para a Sessão marcada para às 18h da segunda-feira, dia oito, a cobrança aos proprietários de terras confrontantes ao acesso ao bairro Sintrial pela pavimentação da via, inaugurada em 2015, será debatida.

De acordo com Genuir Casagrande, proprietário de um imóvel naquela região, "a questão é que ninguém nunca cogitou cobrar pelo asfaltamento e, de repente, começaram a chegar os carnês", destaca. Esse tipo de cobrança é a conhecida "três por um", onde a Prefeitura pagaria a parte do meio e os proprietários de terrenos dos dois lados da via pagariam pela parte do lado do respectivo imóvel. Casagrande afirma que em alguns casos, a dívida chega a R$ 70 mil.

Genuir também destaca que foram feitas várias reuniões e ninguém nunca cogitou em fazer essa cobrança. Ele diz que os proprietários desses terrenos estão com dívida ativa junto a Prefeitura de Concórdia por não terem feito o pagamento, após a inauguração desse acesso, que aconteceu em outubro de 2015.

Por fim, Genuir Casagrande destaca que a Prefeitura de Concórdia foi procurada no ano passado e não teria havido uma sinalização no sentido de esclarecer a questão. "Esperamos que como agora a gestão é outra, a gente possa resolver isso", finaliza Casagrande.