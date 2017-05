O vice-prefeito de Concórdia, Edilson Massocco, está sendo contado para ser o candidato a deputado estadual pelo Partido da República, pela região do Alto Uruguai Catarinense. A informação foi dada em entrevista a Rádio Aliança pelo presidente do PR de Santa Catarina, deputado federal Jorginho Mello. A afirmação foi feita durante encontro regional do PR, que aconteceu no Centro de Eventos Concórdia, na noite da sexta-feira, dia cinco.

Conforme Jorginho Mello, o partido já está se articulando para o pleito eleitoral de 2018, que vai eleger Presidente da República, governadores, senadores, deputados estaduais e federais. Ele reitara que a sigla está trabalhando para tentar eleger ao menos cinco candidatos para a Assembleia Legislativa. "Em todo o estado já temos 20 nomes mapeados. Aqui na Amauc, o candidato será o Massocco, que é o vice-prefeito de Concórdia", frisa Mello.

Além de nomes para concorrerem a uma cadeira na Alesc e na Câmara dos Deputados, Jorginho Mello destaca que a sigla também deve estar concorrendo na majoritária para o Governo do Estado. "Estamos conversando com outras siglas, ouvindo todo mundo (...), mas em recente evento no fim do ano passado, meu nome foi lançado para ser o candidato do partido para governador", frisa.

O encontro regional do PR reuniu lideranças partidárias, prefeitos e vereadores da sigla de toda a Amauc. Também estiveram presentes os deputados estaduais Nilson Berlanda e Maurício Escudlark.