“Os pontos de venda de lanches em locais públicos de Concórdia precisam ser regularizados”. A afirmação é do vereador Closmar Zagonel que pretende levantar a pauta na Câmara nas próximas Sessões. Segundo ele, o problema é antigo, a Lei que trata do assunto é de 1991 e precisa ser atualizada. O vereador também vai sugerir que a Prefeitura elabore um projeto para licitar pontos de venda fixos e ambulantes.

Ainda na gestão anterior, um processo licitatório foi lançado para os interessados em pontos de vendas. Seriam criados dois na Rua Coberta e um no Parque de Exposições, porém, de acordo com Zagonel, esta licitação teria sido cancelada pela atual Administração. “Havia uma licitação em andamento, mas foi cancelada. Minha sugestão é que se faça um estudo, como foi feito por Chapecó, por exemplo, onde uma chamada pública foi feita e de acordo com o número de interessados, a Prefeitura definiu os pontos para licitar. Aqui em Concórdia teríamos pontos na Rua Coberta, no Parque e em outros locais”, argumenta.

Zagonel também comenta que a regularização precisa ser feita para vendedores de pontos fixos e para os ambulantes, que se instalam em eventos, por exemplo. “Acredito que a Prefeitura em parceria com a Câmara possa construir um projeto para isso. Não se pode prejudicar os comerciantes que atuam na atividade e pagam todos os impostos certos, mas é preciso permitir que o pessoal que trabalha na rua desenvolva sua atividade de forma regularizada, cumprindo com todas as obrigações também”, destaca.

O vereador conta também, que um grupo de proprietários de food trucks deu a sugestão para que a pista de skate possa ser utilizada como ponto para estes veículos. A ideia é de que a Prefeitura viabilizasse o espaço, com a estrutura necessária e os ocupantes dariam a manutenção, com o pagamento de água e energia.