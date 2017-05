O capotamento de um Gol, com placas de Vargem Bonita, no início da tarde deste sábado, dia 6, provocou a morte de uma jovem de 25 anos em Catanduvas. Thaísa Schiavini perdeu o controle do veículo e caiu em uma ribanceira nas margens da BR-282.



O Corpo de Bombeiros de Catanduvas esteve no local do acidente, registrado nas proximidades de uma ervateira do município, mas a mulher não resistiu aos ferimentos. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal também foi acionada e apura as causas do capotamento.

(Fonte: Oeste Mais).