Por volta das 09h18, da manhã deste sábado dia 06, o Corpo de Bombeiros recebeu o chamado para atender a um acidente de trânsito, na SC 390 em Linha Serraria – Piratuba.

Um capotamento de veículo Chevrolet/Cobalt, placas: EIW-5214 de Capinzal conduzido por Idamir Cassuba de 60 anos e tinha como carona a esposa Sirlei Cassuba.

Em conversa com a reportagem da Rádio Capinzal, Idamir relatou que estava se dirigndo ao município de Piratuba, quando faltou freio no veículo, e perdeu o controle vindo a capotar na via.

O casal não teve ferimentos e o guincho foi acionado para retirar o veículo do local. Os danos foram de grande monta.

(Fonte: Rádio Capinzal)