Três pessoas foram detidas na noite da sexta-feira, dia cinco, por tráfico de drogas, em Concórdia. O fato foi na rua 29 de Julho, próximo ao Planeta Água. Conforme informações da Policia Militar, três masculinos foram flagrados fracionando e vendendo maconha no local, em um veículo.

A Polícia Militar vinha monitorando a situação através do setor de inteligência, o P2. Durante a abordagem, três masculinos foram detidos. Em busca pessoal em M.G, foi encontrada uma carteira de cigarros, com dois papelotes de maconho e R$ 76,00. Com L.E.O.S, foram achados R$ 422,60 e com G.A.S, R$ 120,00. No interior do veículo foi localizado mais uma quantidade de maconha. Todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Concórdia.