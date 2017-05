Agressões marcam a madrugada do sábado em concórdia

Três agressões foram registradas nesta madrugada de sábado, dia seis, em Concórdia. A primeira ocorrência foi atendida pela Policia Militar e Bombeiros Voluntários no inicio da madrugada na Rua Albino Sunti, Bairro Imperial. Uma discussão entre vizinhos terminou com a mulher de iniciais M.S de 40 anos ferida com uma paulada na região frontal da cabeça. A vítima apresentava bastante sangramento causado pela agressão.

Por volta das 4h, houve outra agressão ocorreu na rua Arciso Colla, uma briga em uma saída de um baile um homem de inicias R. da S., 38 anos, sofreu ferimentos nos dedos das mãos e no rosto. Ele informou a PM que foi agredido por várias pessoas o qual não sobe informar os mesmo.

Na Rua Senador Atílio Fontana, rotula da enfrente a empresa BRF, policiais militares encontraram um adolescente de 16 anos com diversos ferimentos causados por arma branca (faca), o adolescente apresentavas cortes de faca no braço, antebraço e dedos da mão direita. Ele explicou para os policiais também havia se envolvido em uma briga e que um dos agressores lhe atingiu com golpes de faca.

Todas as vítimas foram encaminhadas para atendimento no Pronto Socorro do Hospital São Francisco e depois para a Central de Polícia para confecção de Boletim de ocorrência.

(Com informações do repórter André Krüger).