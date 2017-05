A equipe técnica da Secretaria de Urbanismo e Obras já trabalha no projeto de revitalização do parque infantil, instalado na Praça Dogello Goss. Mais do que oferecer condições seguras e acessíveis à população, a nova proposta pretende diversificar as brincadeiras, explorando a diversidade das cores, formas, sons e texturas, promovendo “grandes aventuras” durante o momento de lazer. O primeiro passo, realizado ainda no início de fevereiro, foi um levantamento de todos os problemas que o espaço apresenta, como brinquedos danificados, piso, drenagem, entre outros. Assim que finalizado o projeto revitalização, a obra será licitada.

O parque infantil é um espaço amplamente utilizado pela população, mas há algum tempo vem apresentando problemas e por consequência, reclamações. A melhoria é uma demanda antiga, mas no entendimento técnico, não adiantaria apenas reformar alguns brinquedos ou adquirir novos para juntá-los aos antigos, pois a proposta é muito mais do que oferecer segurança as crianças e uma beleza visual. “Os problemas não são evidentes apenas nos brinquedos. O maior risco acaba sendo o piso, que não atende as normas seguras de impacto. Temos problemas também de drenagem e de declive. A cada chuva forte, a areia acaba escorrendo fora do parque”, analisa o secretário de Urbanismo e Obras, Wagner Simioni.

O secretário destaca que o projeto não se resumirá na aquisição de novos brinquedos e melhoria na infraestrutura. “Vamos redesenhar os brinquedos. A prioridade será a acessibilidade e inclusão, além da ludicidade. Temos que oportunizar as crianças, excepcionais ou não, a brincarem juntas”, comenta Simioni, ressaltando que da forma como o parque está, os brinquedos destinados as crianças especiais acabam mais excluindo do que incluindo.

O Ministério Público enviou ao Executivo um ofício, solicitando informações sobre o parque infantil. O documento, segundo informações apuradas junto a promotoria, deverá chegar à Administração Municipal na próxima semana. A partir da notificação, o Executivo terá 15 dias para repassar informações que priorizam a segurança das crianças usuárias do parque. Como as informações já foram levantadas, será enviada a resposta o mais breve possível. Em princípio, não haverá a necessidade de interdição parcial ou total do parque. Isso deverá ser feito somente próximo ao período de execução da revitalização.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).