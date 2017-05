Galo do Oeste encarou o Criciúma no Sul do estado e foi derrotado por 1 a 0.

Terminou na tarde desta sexta-feira, dia cinco, a invencibilidade de cinco jogos do Concórdia Atlético Clube dentro da Copa SC. O Galo do Oeste foi derrotado pelo Criciúma por 1 a 0, no Sul do Estado. Com o revés, o CAC estaciona nos 13 pontos.

Na próxima rodada, o Concórdia Atlético Clube recebe a Chapecoense, no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima, a partir das 19h da quarta-feira, dia 10.