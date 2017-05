Em menos de um mês, dois casos de furto de gado foram registrados em Concórdia. O flagrante dos dois casos aconteceu no bairro Santa Rita. Segundo informações os envolvido nesses dois casos fazem parte de um mesmo grupo.

Na noite da quinta-feira a Polícia Militar de Concórdia deteve quatro pessoas flagradas abatendo um bovino em uma casa. A ocorrência foi registrada às 20h no Bairro Santa Rita. O animal teria sido furtado horas mais cedo, nas proximidades do bairro Quintino. A guarnição encontrou partes do gado já cortadas na residência e de acordo com as informações apuradas, a vaca estava prenha. Os envolvidos de iniciais T.H, e R.M.N ambos de 20 anos, e mais dois menores um de 15 outro de 17 anos, foram conduzidos à Delegacia para prestar esclarecimentos.

O outro fato flagrado no bairro Santa Rita pela Polícia. O fato ocorreu na noite da quarta-feira, dia 12 de abril. Quatro pessoas foram detidas com dois animais bovinos, um já abatido, de uma propriedade rural próxima do bairro. O abate estava ocorrendo nos fundos de uma residência.

A PM percebeu o fato quando realizava rondas em busca dos adolescentes que haviam fugido do Casep, durante a manhã da quarta-feira, dia 12 de abril. No dia dos fatos foram detidos L.C.M.J, M.M e Y.M.P.F. Um quarto, J.G.S, tentou fugir para dentro de uma residência, mas também foi pego. De acordo com a PM, eles não souberam explicar a procedência dos animais. Um dos detidos tinha mandado de prisão ativo. Todos foram levados para a Delegacia de Polícia. O animal que não tinha sido abatido foi entregue ao proprietário.

(Com informações do repórter André Krüger).