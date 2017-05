O Comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara, Tenente Claudemir Ronning, realizou na noite de quinta-feira, 04, reunião mensal com o Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Seara.

Além dos membros do Conselho, o encontro contou ainda com a presença de secretários municipais e vereadores.

Durante a reunião desta quinta-feira, 04, esteve em debate a possibilidade de criação de uma lei que proíba o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos, sem devida autorização. A iniciativa de criação da lei é do vereador Adão Krombauer, que apresentou a proposta ao Conseg.

No encontro também foi discutido o crescente envolvimento de jovens com o consumo de drogas e a situação da pavimentação asfáltica do Bairro Vila Feliz, em Seara.

O Conseg é formado por um grupo de pessoas que se reúnem a fim de debater, planejar e analisar soluções de assuntos relacionados a segurança pública.

A próxima reunião do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Seara ocorre ainda este mês com data a ser defina.

(Fonte: Polícia Miitar).