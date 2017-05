Nos próximos dois sábados consecutivos acontece as finais do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, edição 2017. As partidas serão disputadas no Estádio Padre Amélio Caovila. Neste sábado dia 06, acontece as disputados do terceiro e quarto colocados da serie A e B. As 13:30 jogam Ser guarani de Alto Capitão X Fluminense de Jundiaí pela serie B . As 15:30 horas Ser 21de Abril de Bonito X Ipiranga/Agrogem pela serie A.

No próximo sábado, dia 13 haverá as disputas do campeão e vice. A primeira partida será entre as equipes Vinte Mil e Um X Juventus de Linha Áurea pela serie B. As 15:30 Guarani de Cordilheira enfrenta o Transportes Seguetto pela final da serie A.

Campeonato de Vôlei

Ainda neste mês de maio, inicia o Campeonato de Vôlei de Quadra misto. As disputas serão na sexta feira à noite. E em breve iniciam as inscrições para o Campeonato de Futsal masculino, feminino e veteranos. Equipes interessadas devem buscar ficha de inscrição na CME.

Academia

Para os interessados em praticar exercícios, O Esporte de Ipumirim está disponibilizando Academia gratuita. Inscrições na CME de Ipumirim. Haverá disponibilidade de horários nos três períodos, manhã, tarde e noite. A academia está localizada junto ao Ginásio de Esportes e as aulas terão acompanhamento de profissionais.