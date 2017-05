Comandante da Polícia Militar participou do programa Mesa Redonda desta sexta-feira / Foto: Analu Slongo

Em uma semana foram registrados cinco assaltos no Município

Os frequentes assaltos ocorridos em Concórdia estão chamando a atenção da população e autoridades de segurança. O programa Mesa Redonda desta sexta-feira debateu o assunto com o comandante da Polícia Militar, tenente-coronel Sérgio Vargas. Em uma semana foram registrados cinco assaltos no Município.

O comandante comenta que a polícia está preocupada com essas ações. “A situação nos preocupa porque a dinâmica da nossa comunidade está sendo modificada. Estamos dando uma atenção especial para proporcionar a segurança ideal aos munícipes de Concórdia”, afirma Vargas.

Ele ainda afirma que é importante que os concordieses fiquem atentos aos cuidados com a segurança. “O que a comunidade precisa entender é que o mundo mudou. A cidade cresceu e, quando aumenta a população, também crescem os problemas”, destaca.

A Polícia Militar de Concórdia está trabalhando para identificar quem são as pessoas que cometeram os crimes. “Acredito que logo teremos uma resposta a respeito dessa pessoa que anda cometendo os assaltos”, afirma o comandante.

A polícia orienta não reagir em nenhuma circunstância. Outra dica é observar as características físicas, cicatrizes e marcas do assaltante e pedir auxílio à polícia assim que for libertado.