A Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense, a AMAUC, completa 41 anos no próximo domingo, dia 08. A entidade foi fundada em 1976, inicialmente pelos municípios de Concórdia, Ipumirim, Seara, Xavantina e Itá. O objetivo era prestar serviços e assessoria para as Prefeituras, em diversas áreas. Atualmente são 15 cidades associadas.

O secretário executivo da Associação, Roberto Kurtz Pereira, destaca o trabalho realizado aos municípios, que visam o desenvolvimento regional integrado e sustentável.

O prefeito de Jaborá Kleber Nora, que preside a AMAUC, diz que o trabalho efetuado pela Associação é de fundamental importância para solução de problemas comuns dos municípios, “Com certeza a melhoria dos serviços que são oferecidos à população é graças ao suporte oferecido pela equipe técnica da associação nas mais variadas áreas”, destaca.

A Amauc oferece atualmente assessoria técnica e prestação de serviços aos municípios associados nas seguintes áreas: Secretária Executiva, Assessoria Contábil e Controle Interno, Serviço Social, Assessoria de Imprensa, Movimento Econômico, Informática, Elaboração de Processos Seletivos e Concurso Públicos, Engenharia, Arquitetura, Desenho, Topografia e Engenharia de Minas. A Associação também é responsável por iniciativas, como o Consórcio Lambari, Comitê do Rio Jacutinga, Crecerto, Cis-Amauc, Consórcio Integrar, Consórcio Casa Lar Pequeno Príncipe e Abrigo Institucional.