Jogo é válido pela sétima rodada do turno da Copa SC.

Concórdia Atlético Clube encara o Criciúma no Sul do estado

O Concórdia Atlético Clube volta a campo na tarde desta sexta-feira, dia cinco, pela Copa SC de futebol sub-20. Pela sétima rodada do turno da competição, o CAC visita o Criciúma, a partir das 15h30.

A partida pode valer a vice-liderança para o Galo do Oeste. Caso vença, o Concórdia, hoje com 13 apontos, ultrapassaria o próprio Tigre - que hoje está como vice-líder e com 14 pontos. Porém, teria que torcer contra o Avaí, que enfrenta o Inter de Lages neste sábado, na Serra Catarinense.

A arbitragem será de Gabriel dos Anjos Kretzer, auxiliado por Andre Eduardo da Silveira e Samiro Júnior da Conceição Schmitt.