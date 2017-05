A Procuradoria Regional Eleitoral está pedindo o arquivamento do Inquérito que investiga o envolvimento prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, no suposto crime de compra de votos. Pacheco está incluído na ação criminal movida pelo Ministério Público que investiga os fatos, junto com o vice, Edilson Massocco, e outras quatro pessoas. A manifestação do órgão pelo arquivamento do inquérito se deu na quarta-feira, dia três, e agora o pedido será analisado pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Até então, Pacheco está sendo investigado neste processo como sendo um dos beneficiados no esquema de compra de votos em troca de combustíveis, que teria sido articulado por um grupo de whatts app, durante o período eleitoral de 2016.

A alegação da Procuradoria Regional Eleitoral é de que não há prova razoável de que Pacheco tenha sido o mentor ou, tampouco, participado de forma deliberada do suposto esquema de compra de votos.

Por outro lado, o nome dos demais envolvidos permanece no processo e o mesmo volta para continuar tramitando na Justiça Eleitoral local.