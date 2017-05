Boletim de Ocorrência trata defurto no Posto de Saúde do Industriários

Foi registrado nesta semana um Boletim de Ocorrência sobre o arrombamento e furto ao posto de saúde do bairro dos Industriários de Concórdia. A ação ocorreu na última semana e foi percebida por um trabalhador do próprio posto. Na ocasião, foram levados quatro aparelhos de pressão com estetoscópio, um estestoscópi9o particular e dois otoscópios.

A polícia agora trabalha no sentido de identificar os autores, ou autor desse furto. Imagens das câmeras de monitoramento, que estão na frente da escola Caic, onde o posto está localizado, poderão ajudar nas investigações.

(Com informações do repórter André Krüger).