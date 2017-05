O acidente aconteceu por volta das 22h desta quinta-feira, dia 04, na BR-153 próximo à Cidasc. Um caminhão com placas de Gauporé RS e um Astra, placas de Marcelino Ramos, RS, foram os envolvidos. O condutor do carro, T.Q 24 anos, foi projetado para fora do carro e sofreu luxação no ombro esquerdo e escoriações. Os Bombeiros Voluntários de Concórdia atenderam a vítima e a conduziram ao Hospital São Francisco para avaliações médicas.

De acordo com as informações apuradas, a colisão foi lateral. O motorista do caminhão não sofreu nenhum ferimento. A Polícia Rodoviária Federal também se deslocou para fazer o levantamento das informações e orientações do trânsito.