O governador Raimundo Colombo, o prefeito de Chapecó Luciano Buligon e o deputado federal João Rodrigues foram recebidos pelo presidente Michel Temer nesta quinta-feira, 4, no Palácio do Planalto, em Brasília. No encontro foi confirmado a liberação de recursos de emendas parlamentares para reforma da Arena Condá e construção do museu da Associação Chapecoense de Futebol.

Ao todo serão liberados R$ 15,5 milhões para o projeto, já cadastrado no Ministério do Esporte. “Esta liberação demonstra a solidariedade dos deputados federais de todo o país para ajudar Chapecó, este é o movimento mais forte. Este memorial irá tornar imortal a história, de momentos difíceis e de superação, de Chapecó e da Chapecoense”, expressou Colombo. “É um gesto de respeito ao povo de Chapecó”, complementou o deputado federal João Rodrigues.

Além da construção do museu, o projeto prevê, de acordo com o prefeito, cobertura das arquibancadas da ala leste e melhorias na ala sul. “Serão liberados R$ 10 milhões ainda em 2017 para lançarmos o processo licitatório. Será um grande presente neste ano em que Chapecó completa 100 anos. Iremos guardar a memória, ampliar a Arena e dar mais conforto a nossos torcedores e visitantes”, falou o prefeito.



A previsão é que as obras sejam concluídas no final de 2018. Participaram também da reunião o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Antônio Imbassahy e os deputados federais Thiago Peixoto, Marcos Montes.

Fonte - Fernanda Rodrigues / Secretaria de Articulação Nacional