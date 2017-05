Encontro será no auditório do Parque de Exposições, a partir das 19h30.

O Partido da República realiza encontro regional com os municípios do Alto Uruguai Catarinense para o intercâmbio de experiências entre prefeitos, vices, vereadores e lideranças do partido. A reunião será em Concórdia, no auditório do Parque de Exposições, a partir das 19h30.

Na região da AMAUC, o PR fez um prefeito, dois vices e 13 vereadores e para 2018 pretende conduzir o nome do deputado federal Jorginho Mello a condição de candidato ao Governo do Estado, além de cinco deputados estaduais e dois federais.

Cada reunião vai ter a presença das bancadas federal e estadual, além da presidente do PR Mulher, vereadora Salete Cardoso, e do PR Jovem, Nícola Martins.

O PR foi o partido que mais ampliou o número de prefeitos, vices e vereadores nas eleições de 2016. Antes, possuía um prefeito, um vice e 64 vereadores e após o último pleito passou para 12 prefeitos, 36 vices e 170 vereadores.

(Fonte: Rafael Wiethorn/Ascom PR)