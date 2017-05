PM detêm quatro que estariam abatendo um bovino no Santa Rita

A Polícia Militar de Concórdia deteve quatro pessoas na noite desta quinta-feira, dia 04, flagrados abatendo um bovino em uma casa. A ocorrência foi registrada às 20h no Bairro Santa Rita. O animal teria sido furtado horas mais cedo, nas proximidades do Bairro Quintino.

A guarnição encontrou partes do gado já cortdas na residência e de acordo com as informações apuradas, a vaca estava prenha. Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia para prestar esclarecimentos.

Informações - André Kruger