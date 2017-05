Indicação do deputado Neodi Saretta encaminhada ao Governo do Estado, solicita a construção e instalação do Centro de Informações Turísticas em Ipira. O município é porta de entrada para a rota de turismo na região que atrai milhares de turistas todos os anos. Saretta relata que a região conta com diversas atrações turísticas, festas tradicionais e culturais, festivais gastronômicos, águas termais, turismo rural entre outras atrações e eventos realizados durante todo o ano. "Considerando o volume de pessoas que visitam a região, a rota turística do meio oeste necessita de um suporte ao turista, no sentido de oferecer orientação referente ao trajeto, prestar informações sobre as atrações da região, festividades, rede de hoteleira e demais serviços que possam vir a auxiliar os visitantes. Isto, com certeza, irá fortalecer o turismo regional através da integração entre os munic ípios", concluiu o deputado.