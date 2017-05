Jogador preso no RS já passou pela base do Concórdia Atlético Clube

O jogador que foi preso pela Polícia Civil durante um jogo da Segunda Divisão do Campeonato Gaúcho já passou pela base do Concórdia Atlético Clube. A informação foi confirmada pela direção do CAC a Rádio Aliança.

O atacante Marlon Natanael de Lima Alexandre, de 21 anos, estava no banco de reservas do Sapucaiense, clube que estava defendendo, quando foi abordado pela Polícia Civil. O fato foi durante o jogo contra o Farroupilha de Pelotas, nos últimos dias.

Ele é suspeito de integrar uma quadrilha de assaltantes e sequestradores e tinha quatro mandados de prisão em aberto. Um deles por ter participado de sequestro em outubro do ano passado de uma mulher em um shopping, na Capital Gaúcha.

Esse jogador já passou pelo Concórdia Atlético Clube, quando defendeu a equipe sub-20, no ano de 2014. Conforme a direção do Galo do Oeste, nesta temporada, não havia nada que desabonasse a conduta do jogado no período em que esteve no clube.