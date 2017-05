Diferente do que foi publicado, padre Paulo Malakovski diz que não houve exame em hóstia com mancha avermelhada.

O padre Paulo Malakovski, da Paróquia São João Batista de Irani, falou a reportagem da Rádio Aliança sobre o fato de uma das hóstias aparecer com uma mancha avermelhada, cujo formato lembrava Jesus Cristo e uma ovelha. O fato teve grande repercussão regional após a divulgação de imagens do fato pelas redes sociais, atribuindo tal feito a um milagre. Houve informações que deram conta de que a mancha avermelhada era mesmo sangue, algo que é tratado com ressalvas pelo próprio sacerdote, "não foi feito um exame laboratorial para comprovar se era, ou não sangue. Foram enviados somente fotos. O que chama a atenção é o sinal", reitera.

Conforme já informado em matéria replicada pelo site da Rádio Aliança, tudo começou no dia 22 do mês passado. O padre Paulo estava se preparando para a missa quando percebeu duas hóstias quebradas, no sacrário. Por recomendação da Igreja Católica, ele colocou elas para serem dissolvidas em água, dentro de um copo, para depois serem regadas nas flores da igreja. Na terça-feira, dia 25, ele percebeu que uma delas apareceu com uma mancha avermelhada, cuja silhueta se assemelha, ao que ele considera, o Jesus Misericordioso. Antes da mancha avermelhada, uma outra mancha havia surgido nesta mesma hóstia parecida com uma ovelha, um dos símbolos do cristianismo.

Malakovski destaca que tentou investigar do que se tratava a mancha avermelhada. "O pessoal do laboratório disse que não iria conseguir identificar se era sangue humano ou de qualquer outra coisa, teria que chamar o IML, para fazer um exame mais preciso e aí achamos melhor deixar dissolver", explica.

Por fim, o padre Paulo Malakovski afirma que o que vale é a simbologia que a mancha avermelhada, ou imagem, deixou, já que a hóstia já foi dissolvida.