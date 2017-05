Ainda em fevereiro a Prefeitura lançou o edital de concessão do Parque Thermas Itá. O empreendimento registra prejuízos de cerca de R$ 500 mil por ano e por isso o município quer repassá-lo à iniciativa privada. Os envelopes com as propostas das empresas, que têm interesse em administrar o complexo, serão abertos na próxima quarta-feira, dia 10.

O prefeito Jairo Sartoretto confirma que três grupos demonstraram interesse no Parque Thermas e buscaram informações sobre a viabilidade do complexo turístico. “Logo que lançamos o edital, três grupos vieram em busca de informações. Dois destes grupos foram inclusive, visitar a estrutura”, conta.

Para administrar o complexo, a empresa vencedora precisa investir já nos primeiros meses de atuação, R$ 3 milhões em melhorias, reformas e ampliações. Nos anos seguintes, a exigência será de investimentos na ordem de mais R$ 2 milhões. “Temos certeza que o Parque será terceirizado e isso vai alavancar nosso turismo, pois com os investimentos que serão feitos, a estrutura ficará ainda melhor para receber os turistas”, destaca o prefeito. “E aí a Prefeitura, que hoje arca com os prejuízos, deixa de investir lá e pode aplicar estes recursos em outras ações e projetos”, ressalta Sartoretto.

Recursos públicos:

Atualmente a Prefeitura é que precisa “bancar” o funcionamento do Parque e arcar com os prejuízos, por ser a maior acionista, com 99,5% das ações. Todos os anos, recursos do município são destinados ao complexo para que ele não seja desativado. Na última semana, por exemplo, a Câmara de Vereadores aprovou mais uma Lei autorizando o repasse de R$ 280 mil para manutenção da estrutura. O valor pode ser utilizado para o pagamento de salários, energia elétrica, manutenção, aquisição de óleo diesel utilizado no sistema de aquecimento da água das piscinas, entre outras despesas. Caso o processo de concessão tenha propostas válidas no dia 10, e homologação de uma empresa na sequência, este valor volta aos cofres públicos.