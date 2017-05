O departamento de Jornalismo da Rádio Aliança procurou o comando geral da Policia Militar Rodoviária do Estado de Santa Catarina para falar sobre o afastamento do sargento Ademir Pereira, comandante do Posto da PRE localizado no Distrito de Santo Antonio, que está respondendo ação por improbidade administrativa.

A reportagem da Aliança manteve contato com o comandante geral da PRE no Estado, coronel José Norberto de Souza Filho. Ele não quis gravar entrevista e prefere não se pronunciar sobre o assunto.

O jornalismo da emissora também procurou o comandante da 2ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária de Ibicaré, que responde pela região, tenente Alessandro Rodrigues. Ele não foi localizado para se pronunciar.

Por fim, a Corregedoria da Polícia Rodoviária Estadual em Florianópolis já abriu um inquérito Policial Militar. A informação é que haverá um comando interino no período de 120 dias, em que deve durar a investigação, em Concórdia.

Com isso, o sargento Joir Peccinatto responderá pelo posto de Concórdia nesse período.

(Com informações do repórter André Krüger).