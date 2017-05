A juíza de direito da Comarca de Concórdia, Thays Backes Arruda, negou na tarde da quarta-feira, dia três, o pedido de revogação da prisão preventiva de Marcelo Michelon. Ele responde pelo crime de homicídio praticado contra Ronaldo Pinheiro, ocorrido em 2015 na Rua Doutor Maruri, no centro de Concórdia. O acusado permanece dedido no Presídio Regional de Concórdia.

A defesa do acusado Marcelo Michelon havia requerido a revogação da prisão preventiva. As alegações é de que não há provas da ameaça à testemunhas e indícios de autoria ou participação de homicídio. Outra justificativa é de que Michelon possui residência fixa.

No dia dois de junho no Fórum de concórdia acontece a Audiência de Instrução sobre o caso, com inicio previsto para as 15h45. Na ocasião serão ouvidas testemunhas.

(Com informações do repórter André Krüger).