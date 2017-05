Mudança no formulário atrasa entrega do documento de Licenciamento de veículo

Uma mudança no campo do formulário de Licenciamento de veículos está provocando atraso no envio do documento aos proprietários de veículos, através do Detran, em Concórdia. O fato chegou até ao jornalismo da Rádio Aliança através de pessoas que teriam ido até o órgão para fazer a retirada do CRLV, mas não conseguiram, por causa da falta desse formulário. Os formulários desse documento terminaram nesta semana, no Ciretram em Concórdia.

A Rádio Aliança manteve contato com a Ciretran, na tarde da quinta-feira, dia quatro. A informação é que até a próxima semana, a situação possa estar normalizada. O motivo do atraso seria a modificação nos campos de preenchimento desse documento. A vinda desse material depende de uma decisão do órgão, em nível de Estado.

A recomendação é que o documento de Licenciamento do veículo, CRLV, também conhecido como CRLV, possa ser emitido junto a um despachante, que por ventura, ainda tenha esses formulários.