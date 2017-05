Fato foi registrado na tarde desta quinta-feira, dia quatro. Um motociclista se envolveu no acidente.

Uma criança ficou levemente ferida em um atropelamento, ocorrido na tarde desta quinta-feira, dia quatro. O fato foi registrado no bairro dos Estados. Ela foi colhida por uma motocicleta. A pessoa que estava conduzindo o veículo não se feriu.

A criança, de nove anos de idade, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e encaminhada para o pronto-socorro do Hospital São Francisco, com escoriações no joelho direito. Ela também sofreu uma pancada na cabeça.

De acordo com relatos, ela estava na rua brincando com bola, quando houve o acidente.