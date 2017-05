Representantes da administração municipal e do Sindicato dos Servidores do Município de Concórdia e Região (SSMCR) se reuniram na manhã desta quinta-feira, dia 04, na Prefeitura, para discutir a possibilidade da contratação de uma empresa que faça um estudo sobre o quadro de vagas.

O presidente do Sindicato, Tayson Baseggio, comenta que a iniciativa é um dos itens da negociação coletiva, entre a entidade e a Prefeitura. “Nós defendemos a implementação do quadro de lotação ainda em 2017, isso é uma das cláusulas da negociação. Depois disso é possível fazer o concurso público. Sabemos que existem demandas em alguns setores e não há pessoas no quadro de reservas. Entendemos também, que um concurso deveria ser realizado ainda no segundo semestre deste ano”, relata ele. “Então a Administração nos convidou para debater a ideia da possibilidade de contratação de uma empresa para realizar um estudo de demanda das vagas, antes de fazer um concurso”, relatou. “Já temos um quadro de necessidade, mas quando se fala em demandas futuras, como na Educação, por exemplo, que a gente não sabe quantos alunos teremos nos próximos anos, concordamos que um estudo mais detalhado é necessário”, afirma Baseggio.

A secretária de Administração Neiva Piola diz que não há nada confirmado e que alternativas estão sendo avaliadas. “Não há nada oficial, nós estamos estudando algumas alternativas e faz parte da negociação coletiva. Então estamos coletando informações e ouvindo sugestões. Estamos no campo da pesquisa e antes de qualquer iniciativa vamos amadurecer bem a ideia” , ressalta ela.