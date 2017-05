Aconteceu na noite desta quarta-feira, dia três, a reunião arbitral do Campeonato Municipal do Interior de Futebol Sete. O encontro foi realizado no auditório do Centro de Eventos Concórdia.

Na reunião, ficou acertado que o Termo de Compromisso terá que ser entregue até o dia 19 desse mês

As fichas de inscrição com os documentos dos atletas terá que ser entreuge até o dia 19 do próximo mês.