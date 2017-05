No fim de semana acontecem as finais do Municipal.

A equipe de Urbanismo da Prefeitura de Ipumirim realizou melhorias nas arquibancadas do Estádio Municipal Padre Amélio Caovila.

O trabalho foi realizado na última semana e contou com concertos e pintura.O Estádio é palco das finais do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, onde recebeu atletas classificados na última fase e torcedores. No próximo sábado, dia 06, acontece a disputa do terceiro e quarto lugar e no dia 13 a grande final do primeiro e segundo lugar.

O estádio Padre Amélio Caovila completa 40 anos em 2017. Já foi palco de muitos campeonatos e registrou muitas historias, entre elas a do Sete de Setembro.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Ipumirim).