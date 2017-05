Uma mulher foi vítima de assalto na quarta-feira, dia três, em Concórdia. O fato foi no centro da cidade e a vítima alega que perdeu R$ 1 mil para o bandido.

Em boletim de ocorrência, registrado na Central de Polícia Civil, a vítima de 32 anos disse que foi abordada por um homem na rua João Citadela, no bairro Cinquentenário. O suspeito tinha estatura mediana, usava calça jeans, um moletm cinza com capuz.

Ela foi ameaçada com um canivete. De acordo com a mulher, o suspeito disse que sabia que ela estava com dinheiro e pediu que a entregasse. A vítima suspeita de que outros dois elementos poderiam estar acobertando o suspeito, uma vez que ela percebeu ambos nas proximidades.

Além do valor em dinheiro, a vítima também perdeu um cartão do Banco Bradesco.

(Com informações do repórter André Krüger).