Os fatos estão deixando a população preocupada. Nos últimos dias a Polícia atendeu cinco ocorrências de assaltos em Concórdia. Em todos os casos os bandidos agiram portando armas.

O primeiro foi registrado na manha da sexta-feira, dia 28, em um estabelecimento comercial na área central do município. Bandidos invadiram o estabelecimento e renderam a proprietária com uma arma de fogo. Ela estava sozinha no local e os ladrões fugiram com aproximadamente R$ 500,00.

O segundo assalto foi aconteceu na comunidade de Santo Antônio, no dia 29 de maio. A proprietária de um bar que fica na SC-283 relatou à Polícia, que um casal armado com um revólver entrou em seu estabelecimento por volta de 23h. A proprietária, o marido e um cliente foram rendidos e obrigados a ficar de frente para uma parede. Um celular, dinheiro e documentos das vítimas foram levados.

O terceiro assalto à mão armada ocorreu na manhã da terça-feira, dia 02, por volta das 07h, enquanto um homem se dirigia para o trabalho e foi abordado. O fato aconteceu na Rua Romano Anselmo Fontana, em Concórdia. Conforme informações da vítima, de 25 anos, o assaltante queria dinheiro e ainda levou um aparelho celular. De acordo com relatos do rapaz, o assaltante vestia uma calça jeans e uma jaqueta de napa (imitação de couro) na cor lilás. A arma utilizada teria sido uma com calibre 38, segundo a PM.

Na manhã da quarta-feira, dia 03, por volta das 11h, na Rua João Cidadela, Bairro Cinquentenário próximo a Kaffer, uma mulher de 32 anos foi o alvo. Ela foi abordada por um homem de estrutura mediana que uma calça Jens, um casaco de moletom cinza com capuz. Utilizando um “canivete” ele ameaçou a vítima e fez com ele entregasse o dinheiro que tinha. Ela informou em seu Boletim de Ocorrência que entregou cerca de R$ 1 mil em espécie e um cartão do Banco Bradesco.

O quinto assalto foi efetuado uma fruteira que fica na área central de Concórdia. Um homem armado entrou no local na noite da quarta-feira, dia 03. Com um revólver ele entrou no estabelecimento, rendeu clientes e funcionários e levou dinheiro. De acordo com as informações apuradas, ninguém ficou ferido. O assaltante seria magro, pele morena e tem barba. Ele estaria vestindo um moletom claro, com capuz.

Informações - André Krüger