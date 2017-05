Um fato misterioso ocorrido na semana passada intrigou o padre e fiéis da Paróquia São João Batista em Irani. Segundo ele, uma hóstia se transformou em sangue e revelou o que muitos estão considerando ser imagens de Cristo e um Cordeiro. O Padre Paulo Malakovski, responsável pelas celebrações religiosas da igreja, classifica o fenômeno como um “sinal” de Deus.



Ele conta que a Igreja Católica recomenda aos sacerdotes a inutilização de hóstias quebradas ou que sofreram algum tipo de alteração para que não sejam distribuídas aos fiéis. A orientação é que essas hóstias sejam desmanchadas na água e colocadas em alguma planta na igreja, conforme ritual religioso.



Padre Paulo explica que no dia 22 de abril, um sábado pela manhã, foi verificar as hóstias que seriam usadas na celebração do fim de semana. O pároco constatou que duas estavam danificadas, por isso foram separadas, colocadas em um copo com água e deixadas em um cômodo da casa.

À noite, ao analisar como estavam, não percebeu nada de anormal, sendo que uma ficou na superfície e a outra submergiu para o fundo do copo. Na segunda-­feira, dia 24, uma nova observada no copo e, aparentemente, tudo normal. A surpresa do religioso foi na terça-­feira, dia 25, pela manhã. “Quando eu vi na hora levei um susto, quando caí em si, me desesperei porque a emoção foi bastante grande”, ressalta o padre.



O que estava perante aos olhos levou o religioso às lágrimas: uma hóstia havia se transformado em sangue. O copo foi colocado no sacrário. Na quinta-feira, dia 27, pela manhã, quando abriram o sacrário, estavam estampadas as imagens do que parece ser o “Cristo Misericordioso” e de um Cordeiro.



Análise



As imagens foram enviadas a um laboratório de análises clínicas da cidade, que em um primeiro momento considerou sendo mesmo sangue o líquido vermelho no fundo do copo. “O pessoal do laboratório viu essas fotos. Pensamos em mandar para análise, mas como o nosso bispo está em Aparecida, teria que entrar na Justiça, chamar IML. Então como é bastante burocrático, acabamos desistindo”, detalha o padre.



Paulo Malakovski ressalta que o final de semana em que colocou as hóstias – produzidas pela mistura de farinha e água – no copo era justamente dedicado a “Cristo Misericordioso”, cuja imagem aparenta ser representada na recomposição da hóstia, e que foi tirada no “Domingo da Misericórdia”. O material foi jogado em uma planta porque já estava estragando na água.



Mostra na próxima missa



No próximo sábado o padre vai mostrar em slides as imagens na igreja para que as pessoas possam ver em tamanho maior. Ele frisa que, inicialmente, pensou em não divulgar o caso, mas como outras pessoas já tinham visto o fenômeno, resolveu torná-lo público.



O padre conclui dizendo que é a primeira vez que presencia algo assim. “Em 15 anos de sacerdócio nunca tinha acontecido isso. Realmente isso é um grande sinal de Deus”, finaliza o sacerdote.

(Fontes: Michel Teixeira/Oeste Mais).