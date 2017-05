Atualmente o atendimento do plantão no Hospital São Roque é realizado no regime sobreaviso durante o dia. O médico escalado para o trabalho é chamado quando necessário e se desloca, de onde está atendendo, até a unidade hospitalar. A intenção da Secretaria de Saúde é manter o médico no Hospital.

O secretário de Saúde de Seara, Flávio Zolet, conta que reuniões já estão sendo realizadas. “Atualmente nós temos o plantão normal à noite e durante o dia é o sobreaviso O objetivo é ter um médico 24 horas presente no Hospital. Já estamos tratando disso com a direção e esperamos disponibilizar este serviço em breve”, destaca. “Às vezes, quando acionado, o profissional está em algum dos postos de saúde ou em seu consultório e o paciente precisa aguardar. Em alguns casos a espera passa de uma hora”, relata ele.

O valor que será investido mensalmente pela Secretaria de Saúde para manter o serviço de plantão 24h é de aproximadamente R$ 70 mil.

Outras alterações:

A Secretaria de Saúde também fez mudanças recentemente nos horários dos cinco postos de Saúde do perímetro urbano. Agora as unidades a bem mais cedo, às 7h, e não fecham ao meio dia.

De acordo com Zolet, a ideia é permitir que as pessoas, que no horário de almoço, aguardavam ao lado de fora o início dos atendimentos, possam ficar acomodadas dentro das unidades até o retorno das equipes. “As pessoas chegam cedo e precisavam aguardar a equipe. Ao meio dia também, acabavam aguardando o retorno das atividades, do lado de fora. Há dias frios, chuvosos, temos pessoas que precisam utilizar os banheiros, então temos certeza que esta medida vai dar mais conforto e comodidade”, avalia o secretário.