O Governo do Estado deve confirmar nos próximos dias as alterações no quadro de gerentes da Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia. Conforme informações apuradas pelo departamento de jornalismo da Rádio Aliança, ao menos três cargos terão alterações.

As informações apontam que para a Gerência de Administração sairia Gerson Savoldi para dar lugar ao empresário Henderson Luis De Carli. No Jurídico, a advogada Camila Wunder assumiria na vaga do também advogado Paulo Pastore. Por fim, na Gerência de Agricultura, sai Milton Rossett e entra Mano Cadore, que chegou a ocupar o cargo de secretário Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo na Prefeitura de Concórdia, em um período da gestão do prefeito João Girardi. Naquela ocasião, Cadore estava no PPS e hoje está no PMDB, pelo qual disputou a última eleição municipal na condição de candidato a vereador.

Por fim, outra gerência que pode ter mudanças é a Gerência de Saúde, que hoje é comandada por Marisa Foscarini.