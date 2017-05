Aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia quatro, a apresentação dos 29 alunos do Curso de Formação de Soldados, que vão ingressar na turma que será sediada no Batalhão de Polícia Militar de Santa Catarina, em Concórdia. Todos eles foram recepcionados pelo comando da PM da região, na própria sede da corporação.

O curso terá duração até o mês de dezembro. A expectativa é que todos os novos PMs estejam nas ruas no começo de 2018. Todos eles fazem parte do grupo de 950 candidatos aprovados em concurso público da PM, chamados no início do ano pelo governador Raimundo Colombo para ingressar na academia e reforçar o efetivo da segurança pública.