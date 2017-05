Veículo com placas de Itá sai da pista e bate contra rocha.

Apenas danos materiais foram registrados em uma saída de pista, seguida de choque em pedras, em Itá. O fato foi registrado na SC 283, no KM 29 da rodovia, entre Arabutã e Itá. Envolvendo um Citröen C-3, com placas de Itá. A condutora do veículo, uma mulher de 29 anos, não sofreu ferimentos. Neste acidente houve danos materiais de pequena monta nos veículos.

(Com informações do repórter André Krüger).