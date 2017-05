O Programa Mesa Redonda desta quinta-feira, quatro de maio, está debatendo os primeiros meses do governo de Rogério Pacheco e Edilson Massocco. Os convidados são os vereadores de oposição Closmar Zagonel (PMDB) e Evandro Pegoraro (PT) e pela situação Fabiano Caetano (PSDB) e Artêmio Ortigara (PR).

Evandro Pegoraro

Evandro Pegoraro, que é líder da bancada do PT, defendeu as conquistas do governo anterior, em nivel de qualidade de vida e prestação de serviços. “A atual administração está com dificuldade para dar continuidade a esses serviços”, afirma.

Fabiano Caetano

Fabiano Caetano, líder do governo na Câmara de Vereadores, aponta que a primeira dificuldade foi a redução dos cargos comissionados, que atualmente são 54. Ele destaca que os primeiros quatro meses estão servindo para planejar e cortar custos. “Os estoques em todas as áreas estavam zerados e tivemos que fazer compras emergenciais”, completa.

Closmar Zagonel

Closmar Zagonel ressalta que a situação financeira do Município é favorável neste momento, por isso, fez vários pedidos de pavimentações e melhorias em Saúde e Educação. O vereador fez algumas críticas à composição do governo. “Foi prometido um time de primeira divisão, se escalou uma equipe mista e com algumas pessoas do time que caiu”, observa.

Artêmio Ortigara

O presidente do Legislativo, Artêmio Ortigara, defende que o atual governo já fez muito por Concórdia. “Se anunciou um jeito novo, pautado na transparência e na participação da sociedade. Avançamos principalmente na valorização do servidor público. Em algumas situações se tem dificuldades, mas até o fim de maio teremos uma revisão geral de todas as estradas do interior”, destaca.