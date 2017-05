Um motociclista morreu após se envolver em acidente de trânsito na noite desta quarta-feira (03) no centro de Seara. O acidente foi na rua Vicente Rech e registrado por volta das 22h30. A colisão envolveu o caminhão com placas OKG 9646 Chapecó, da empresa Britter, e uma moto Twister.

O condutor da moto identificado como Mauricio Muller, 23 anos, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local do acidente. Também estava na motocicleta Simone Selatcheck, namorada de Maurício. Simone não teve ferimentos.

Segundo informações, o caminhão estava estacionado e o motociclista fazia o sentido do centro para a rua da piscina quando numa subida bateu na traseira do caminhão parado. As equipes de socorro, Samu e Polícia Militar chegaram ao local, mas nada puderam fazer. IGP de Concórdia fará a remoção do corpo.

(Fonte: Belos Montes)