Uma fruteira que fica na área central de Concórdia foi assaltada no inicia da noite desta quarta-feira, dia 03. Um homem armado com um revólver entrou no estabelecimento, rendeu clientes e funcionários e levou dinheiro. De acordo com as informações apuradas, ninguém ficou ferido.

O assaltante seria magro, pele morena e tem barba. Ele estaria vestindo um moletom claro, com capuz. A Polícia Militar foi acionada e faz rondas na tentativa de localizar o ladrão. Imagens de câmeras de monitoramento de residências e estabelecimentos próximos, também foram solicitadas.