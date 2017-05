O Concórdia Atlético Clube vai estrear na série B do Campeonato Catarinense no dia dois de julho. A tabela de jogos do turno e returno foi divulgada nesta semana pela Federação Catarinense de Futebol. O confronto vai ser num domingo, contra o Barra, no Estádio Camilo Mussi, em Itajaí, a partir das 15h30.

Na segunda rodada, o Galo do Oeste recebe o Operário de Mafra, no dia cinco de julho, às 20h30.

09/07: Camboriú x Concórdia

16/07: Concórdia x Guarani

19/07: Marcílio Dias x Concórdia

23/07: Concórdia x Hercílio Luz

30/07: Concórdia x Fluminense

02/08: Jaraguá x Concórdia

06/08: Concórdia x Juventus

13/08: Concórdia x Barra

16/08: Operário de Mafra x Concórdia

20/08: Concórdia x Camboriú

27/08: Guarani x Concórdia

30/08: Concórdia x Marcílio Dias

03/09: Hercílio Luz x Concórdia

10/09: Fluminense x Concórdia

13/09: Concórdia x Jaraguá

17/09: Juventus x Concórdia