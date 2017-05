Uma mulher de 45 anos foi atropelada na faixa de pedestres na Rua Getúlio Vargas em Concórdia, no início da noite desta quarta-feira, dia 03. Os Bombeiros Voluntários socorreram a vítima e a encaminharam ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco com um ferimento na cabeça.

De acordo com informações apuradas no local, um carro que subia, parou na faixa para que a mulher pudesse atravessar. A moto também subia e ao ultrapassar o veículo, atropelou a vítima. O condutor não prestou socorro e fugiu.

A Polícia Militar foi acionada e fez o levantamento de informações sobre as características do motociclista. Imagens de câmeras de monitoramento de estabelecimentos e casas próximas, também serão solicitadas pela PM.