Parte dos combustíveis apresentou leve aumento no preço médio em Concórdia na última semana, na comparação com o período entre 17 a 22 de abril. As informações constam no levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo, ANP. Apresentaram elevação o diesel, que passou de R$ 2,93 para R$ 3,00. Já o gás de cozinha subiu de R$ 49,50 para 50,75 no preço médio.

Por outro lado, o Diesel S10, com preço médio de R$ 3,13, e o etanol, com R$ 3,61, mantiveram o preço médio.

Por fim, a gasolina diminui de preço médio, de R$ 3,76 para R$ 3,75.

O preço médio é definido levando-se em consideração o maior valor e o menor valor do combustível em estabelecimentos pesquisados.