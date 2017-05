No Alto Uruguai Catarinense ainda não há problemas com a estocagem

Estado sofre com a falta de espaço para a armazenagem de grãos

Uma notícia positiva, mas que também traz preocupações. A safra recorde na produção de grãos no Estado, 14% maior que a do ano passado, está dificultando o armazenamento. Algumas cooperativas já estão com os silos lotados e tiveram que recorrer a espaços de terceiros.

O gerente de Cereais da Copérdia, Flávio Zenaro, diz que no Alto Uruguai Catarinense ainda não há problemas com a estocagem. “Estamos próximo do limite da capacidade, mas acreditamos que vamos conseguir acomodar a safra que esta por colher”, afirma.

A Copérdia armazena milho e soja. A capacidade dos silos das unidades da cooperativa é de 2 milhões de sacas de grãos e cerca de 80% dos espaços já estão ocupados.

Em Santa Catarina a capacidade de armazenamento é de 4,7 milhões de toneladas de grãos. Segundo os cálculos da Secretaria de Estado da Agricultura, a necessidade é de 5,2 milhões de toneladas.